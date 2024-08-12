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Париж-2024

Сегодня, 12:31

Сербские болельщики вывесили сербско-русский флаг на финальном матче Олимпиады

Флаг России.
Фото Global Look Press
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Болельщики сборной Сербии после финального матча Олимпиады по водному поло вывесили на трибуне большое полотно из флагов двух государств: Сербии и России.

В воскресенье, 11 августа, мужская сборная Сербии обыграла в решающем матче Игр-2024 в Париже команду Хорватии со счетом 13:11. Сербы в третий раз подряд стали олимпийскими чемпионами по водному полу.

Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов приняли участие в турнире в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали единственными представительницами России, завоевавшими медаль Олимпиады в Париже. Спортсменки выиграли серебро в парном турнире.

Олимпиада
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