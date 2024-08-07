Водное поло на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин

Матчи 1/4 финала по водному поло у мужчин на Олимпиаде пройдут 7 августа

Матчи 1/4 финала по водному поло у мужчин на Олимпийских играх в Париже пройдут в среду, 7 августа. «СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала соревнований по водному поло

7 августа, среда

15.00 Хорватия — Испания

16.35 Греция — Сербия

20.00 США — Австралия

21.35 Италия — Венгрия

Матч 1/2 финала пройдут 9 августа, финал запланирован на 11 августа. Полностью расписание соревнований по водному поло в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.