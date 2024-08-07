Водное поло на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин

Сегодня, 13:30
Матчи 1/4 финала по водному поло у мужчин на Олимпийских играх в Париже пройдут в среду, 7 августа. «СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.
15.00 Хорватия — Испания
16.35 Греция — Сербия
20.00 США — Австралия
21.35 Италия — Венгрия
Матч 1/2 финала пройдут 9 августа, финал запланирован на 11 августа. Полностью расписание соревнований по водному поло в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.