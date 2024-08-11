Два мяча экс-россиянина в финале не помогли догнать убежавшего соперника.

Олимпиада. Париж (Франция)

Водное поло. Мужчины

Финал

Сербия — Хорватия — 13:11

Матч за бронзу

США — Сербия — 8:8 (пен. 3:0)

Балканский финал получился в водном поло у мужчин на Олимпиаде в Париже, в котором сошлись сборные Сербии и Хорватии. Команды уже разыгрывали золото в 2016-м в Рио. Тогда победу над действующим чемпионом одержали сербы. Теперь уже они были в роли действующих, ведь на Играх в Токио в 2020-м они удержали свой титул. Нынешним летом они снова повторили свое достижение.

Ушел за победами

Некоторым российским болельщикам было сложно отдать предпочтение одной из команд. С одной стороны, сербы, у которых с нами исторически прекрасные отношения. С другой, в составе хорватов есть наш человек — Константин Харьков.

В России Харьков был одним из лидеров и тащил сборную на Игры изо всех сил. В олимпийской квалификации в Токио-2020 он стал лучшим бомбардиром, но добраться до Японии это не помогло. Тогда он окончательно решился на смену гражданства: «Я обсуждал этот переход достаточно давно и долго. Поражение в Роттердаме стало просто отправной точкой. Мы снова не попали на Олимпийские игры. Четвертый раз подряд. Так что принял решение поменять спортивное гражданство — хочется бороться за медали во всех соревнованиях, включая Олимпиаду. Хорватия — одна из топовых сборных. Постоянно входит в топ-4 на всех больших турнирах», — объяснял Константин «СЭ».

В команде он быстро стал своим, ведь он давно выступает за хорватские клубы и уже неплохо знал язык и партнеров по сборной. В плане медалей экс-россиянин тоже не прогадал. Отсидев положенный год карантина, Харьков влетел на чемпионат Европы и с ходу завоевал первый титул. Помимо золотой медали, его еще включили в символическую сборную того турнира. В нынешнем году Константин добавил в свою коллекцию золото чемпионата мира, которое Хорватия взяла в Дохе.

Оставался последний пункт — Олимпиада, на которой он ни разу в жизни не бывал. Если бы Харьков не уехал из России, то никакого Парижа для него бы точно не было, потому что МОК изначально исключил вариант допуска наших спортсменов в командных видах. А так — мечта сбылась. «Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду, — говорил Константин нашему корреспонденту в Париже. — Эта задача действительно выполнена. Теперь появилась следующая — нужно стремиться к наилучшему результату. Поражение от США усложняет эту задачу, предстоит встреча с испанцами (в четвертьфинале), одними из фаворитов турнира. Посмотрим, не хочу ничего загадывать, чтобы не сглазить».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Третье золото подряд

Групповой этап на Олимпиаде хорваты действительно прошли очень невнятно. В плей-офф они шагнули с четвертого места, уступив помимо США и сборной Италии. Но Испания в четвертьфинале была бита (10:8), затем случилась жесткая рубка с венграми (9:8) и добыта путевка в финал. Сербы в группе отыграли еще хуже: из пяти матчей выиграли только два. Но в плей-офф собрались и даже в полуфинале громко побили команду США (10:6), которая в итоге в Париже взяла бронзовые медали.

В золотом поединке поначалу была равная борьба. Однако сербы выглядели лучше в защите и надежнее разыгрывали лишнего. Имея численное преимущество в атаке, Сербия реализовала за матч 7 из 9 бросков, когда у Хорватии этот показатель — 5 из 12. У Харькова в первой половине встречи мало что получалось. Впервые его фамилия появилась в лайв-протоколе под конец стартового периода: экс-россиянин сфолил, после чего соперник воспользовался большинством и сделал счет 5:2.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отличный матч у Сербии провел и вратарь Радослав Филипович. В одной из атак в третьем периоде он совершил три впечатляющих сейва подряд. Кстати, два броска из этих трех были на счету Харькова. Но экс-россиянин все-таки свой мяч забросил, воспользовавшись хорошей передачей партнера на фланг.

Временами хорваты поддавливали, и казалось, что перелом в игре возможен. Но Сербия очень надежно держала это преимущество в три мяча, добытое на старте. Да, иногда соперник приближался на два гола, но иногда и отдалялся на четыре.

Волейболисты сборной Сербии принимают поздравления. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За 3 минуты до конца у сербов в ворота залетел дальний скачущий по воде мяч и сделал счет 12:9. Тогда с исходом поединка все уже было понятно. Конечно, хорваты не смирились. После тайм-аута навалились на ворота и смогли сократить счет — второй мяч в свой актив записал Харьков. Однако чуда не произошло. Соперник выстоял до победы.

Сербы праздновали чемпионство, как и полагается, все командой (включая тренерский штаб) в бассейне. Некоторые триумфаторы не стеснялись своих слез, как будто это их первая олимпийская победа. А ведь она уже третья и подряд. Столько же золотых медалей в мужском водном поло за свою историю когда-то завоевала сборная Югославии.