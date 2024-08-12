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Сегодня, 15:30

Сербские фанаты вывешивали на Олимпиаде российский флаг. Акция в финале турнира по водному поло

Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Российский флаг вывесили на Олимпиаде.
Фото Скриншот
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Болельщики сознательно пошли на нарушение предписания МОК.

11 августа, в заключительный день Олимпийских игр, состоялся финал мужского турнира по водному поло. А матче за золотые медали встретились сборные Сербии и Хорватии. Сербские болельщики по ходу игры вывесили комбинированный русско-сербский флаг, несмотря на запрет российской символики.

В аккаунте DD Geopolitics в социальной сети X появилось видео с финала турнира ватерполистов. На нем видно, как сербские фанаты демонстрируют на трибунах баннер из половин флагов Сербии и России, в центре соединенный гербом в виде двуглавого орла.

Предписание Международного олимпийского комитета запрещало появление государственных символов России на Олимпиаде в Париже. Российская делегация на Играх выглядела крайне ограниченно — в столицу Франции приехали всего 15 человек, которые выступали в нейтральном статусе. Успешнее всех оказались теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выигравшие серебро парного женского турнира. На их матче появлялся баннер, выполненный в цветах флага России.

Флаг России неожиданно появился на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Российский флаг попал в олимпийскую трансляцию. Ошибка или снятие санкций?

Также флаг России случайно попал в один из эфиров Олимпиады. На сайте Игр во время трансляции соревнований по плаванию на 200 метров брассом появилась графа с рекордами — лучший результат в мире на этой дистанции принадлежит Евгении Чикуновой. В 2023 году она показала время 2.17,55. В эфире рядом с ее фамилией появлялся государственный символ России. Аналогичная ситуация повторялась с рекордсменами в трансляциях турнира по легкой атлетике.

Сербские фанаты на матче по водному поло на Олимпиаде-2024.
Фото Reuters

Сборная Сербии по водному поло обыграла в парижском финале хорватов (13:11) и завоевала золото на третьей Олимпиаде подряд. Также в истории команды есть три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на первенствах Европы. В целом в Париже сербы получили три золотых награды: помимо ватерполистов, триумфа достигли теннисит Новак Джокович и сербская сборная по стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров, ставшая сильнейшей в миксте. В общем зачете страна финишировала 27-й.

Олимпиада
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