Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Тяжелая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 14:47

Белорусский тяжелоатлет Тихонцов взял бронзу на Олимпийских играх

Виктория Кравченко
Евгений Тихонцов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Белорус Евгений Тихонцов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях тяжелой атлетики у мужчин в весовой категории до 102 кг на Олимпиаде в Париже.

Золотую медаль выиграл представитель Китая Лю Хуаньхуа. Серебро завоевал Акбар Джураев из Узбекистана.

Тяжелая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Весовая категория до 102 кг

Финал (группа А)

1. Лю Хуаньхуа (Китай) — 406

2. Акбар Джураев (Узбекистан) — 404

3. Евгений Тихонцов (Белоруссия) — 402

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
1
0
Читайте также
Мужская сборная США проиграла в эстафете 4х100 метров на Олимпиаде-2024
Бубка улыбнулся бывшей россиянке Варфоломеев на награждении Олимпиады
«Искандер-М» нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
Детали пролета: кто виноват в поставке брака для самолетов Минобороны
В Крыму предрекли неимоверный проигрыш ВСУ в случае атаки на полуостров
Популярное видео
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американка Ривс выиграла золото Олимпийских игр в тяжелой атлетике