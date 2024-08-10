Белорусский тяжелоатлет Тихонцов взял бронзу на Олимпийских играх

Белорус Евгений Тихонцов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях тяжелой атлетики у мужчин в весовой категории до 102 кг на Олимпиаде в Париже.

Золотую медаль выиграл представитель Китая Лю Хуаньхуа. Серебро завоевал Акбар Джураев из Узбекистана.

Тяжелая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Весовая категория до 102 кг

Финал (группа А)

1. Лю Хуаньхуа (Китай) — 406

2. Акбар Джураев (Узбекистан) — 404

3. Евгений Тихонцов (Белоруссия) — 402

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.