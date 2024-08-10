Грузинский тяжелоатлет Талахадзе стал трехкратным олимпийским чемпионом

10 августа, 23:46
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл золото в весовой категории свыше 102 кг на Олимпиаде в Париже.
30-летний спортсмен в рывке и толчке поднял 470 кг.
Серебро завоевал армянин Вараздат Лалаян — 467 кг. Бронза — у Гора Минасяна, представляющего Бахрейн (461 кг).
Талахадзе выиграл третье золото Олимпиады подряд. Ранее он побеждал на Играх в Токио-2020 и Рио-2016.
Тяжелая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Весовая категория свыше 102 кг
Финал (группа А)
1. Лаша Талахадзе (Грузия) — 470
2. Вараздат Лалаян (Армения) — 467
3. Гор Минасян (Бахрейн) — 461