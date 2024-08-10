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Париж-2024

10 августа, 23:46

Грузинский тяжелоатлет Талахадзе стал трехкратным олимпийским чемпионом

Руслан Минаев
Лаша Талахадзе.
Фото AFP
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Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл золото в весовой категории свыше 102 кг на Олимпиаде в Париже.

30-летний спортсмен в рывке и толчке поднял 470 кг.

Серебро завоевал армянин Вараздат Лалаян — 467 кг. Бронза — у Гора Минасяна, представляющего Бахрейн (461 кг).

Талахадзе выиграл третье золото Олимпиады подряд. Ранее он побеждал на Играх в Токио-2020 и Рио-2016.

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Тяжелая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Весовая категория свыше 102 кг

Финал (группа А)

1. Лаша Талахадзе (Грузия) — 470

2. Вараздат Лалаян (Армения) — 467

3. Гор Минасян (Бахрейн) — 461

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Лаша Талахадзе
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