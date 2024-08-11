Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золото на Олимпиаде-2024

Представительница Китая Ли Венвень стала чемпионкой Олимпиады-2024 в Париже в тяжелой атлетике в весовой категории свыше 81 кг.

Вначале она подняла 136 кг в рывке, а затем в толчке — 173 кг. Общий вес получился 309 кг.

Второе место заняла кореянка Пак Че Хон (299 кг), третье — Эмили Кэмпбелл из Великобритании (288 кг).

24-летняя Венвень стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее она побеждала на Играх-2020 в Токио в весовой категории свыше 87 кг.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория свыше 81 кг

Финал

1. Ли Венвень (Китай) — 309

2. Пак Че Хон (Корея) — 299

3. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) — 288