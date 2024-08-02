Тяжелая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 00:00
Соревнования по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 7 по 11 августа в комплексе Париж Экспо Порт де Версаль, расположенном в Париже. Были разыграны 10 комплектов наград: в 5 весовых категориях у мужчин и у женщин.
16:00. мужчины, 61 кг. Финал
20:30. женщины, 49 кг. Финал
16:00. женщины, 59 кг. Финал
20:30. мужчины, 73 кг. Финал
16:00. мужчины, 89 кг. Финал
20:30. женщины, 71 кг. Финал
12:30. мужчины, 102 кг. Финал
17:00. женщины, 81 кг. Финал
21:30. мужчины, +102 кг. Финал
12:30. женщины, +81 кг. Финал
Полное расписание соревнований по тяжелой атлетике доступно в разделе на сайте «СЭ».