Тяжелоатлет Джуниянса принес вторую золотую медаль Индонезии на Олимпиаде-2024

Сегодня, 23:08
Индонезийский тяжелоатлет Ризки Джуниянса завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 73 кг.
Спортсмен из Индонезии взял вес 354 кг и установил новый олимпийский рекорд. На счету его национальной команды теперь 3 медали на этих Олимпийских играх — 2 золота и одна бронза.
Второе место занял Вирафон Вичума из Таиланда (346 кг). У болгарина Божидара Димитрова Андреева — бронза (344 кг).
Тяжелая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Весовая категория до 73 кг
Финал (группа А)
1. Ризки Джуниянса (Индонезия) — 354
2. Вирафон Вичума (Таиланд) — 346
3. Божидар Димитров Андреев (Болгария) — 344