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Сегодня, 15:40

У белорусов четвертая медаль в Париже! На этот раз — бронза в тяжелой атлетике

Тихонцов принес Белоруссии бронзу в тяжелой атлетике
Екатерина Зобова
Евгений Тихонцов.
Фото Reuters
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Евгений Тихонцов стал третьим в весовой категории до 102 килограммов.

Олимпийские игры. Мужчины. Весовая категория до 102 килограммов. Финал (группа А)
1. Лю Хуаньхуа (Китай) — 406
2. Акбар Джураев (Узбекистан) — 404
3. Евгений Тихонцов (Белоруссия) — 402

У нейтральных спортсменов из Белоруссии теперь есть полный комплект медалей с Олимпиады в Париже. Ранее золото завоевал батутист Иван Литвинович, а в женской части соревнований серебро досталось Виолетте Бордиловской. Также второе место занял гребец Евгений Золотой. А в пятницу, 10 августа, в копилке национальной команды появилась бронза. Ее принес тяжелоатлет Евгений Тихонцов в весовой категории до 102 килограммов.

Неудачный первый рывок

Белорус был одним из фаворитов турнира — на последнем чемпионате мира он замкнул тройку, а в 2019 году выигрывал золото. Также на счету спортсмена есть две победы на чемпионатах Европы.

Виктор Вембаньяма и&nbsp;Леброн Джеймс. Олимпиада-2024: белорус Тихонцов взял бронзу, Франция против США в финале баскетбольного турнира. Онлайн-трансляция 10 августа

Выступления в Париже Тихонцов начал с неудачного подхода в рывке на 176 килограммов, а затем справился со штангой весом 178 и 183 кг. После первого упражнения Евгений шел на четвертом месте, уступая два килограмма третьей позиции.

В толчке белорус выполнил успешные попытки на 214 и 219 кг, но вес в 228 кг ему не покорился. Тем не менее, набранной суммы в 402 кг Евгению хватило, чтобы обойти конкурента из Армении Гарика Карапетяна и подняться на пьедестал почета.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ли Хуаньхуа (406), серебро — у Акбара Джураева из Узбекистана (404). Всего в данном виде программы выступало 13 человек.

Фото Reuters

Провал в Токио

Для 25-летнего Тихонцова было очень важно хорошо выступить в Париже, поскольку поездка в Токио на свою первую Олимпиаду завершилась для него провалом.

В Японии спортсмен поднял в рывке 173 килограмма, однако в толчке не смог зафиксировать вес 201 и завершил выступление. Олимпийским чемпионом тогда стал представитель Катара Фарис Ибрахим Саид Хассуна Эль-Бах.

Впрочем, тогда перед Олимпиадой Евгения беспокоила спина. После чемпионата мира-2019 года, который он выиграл, у него обнаружили позвоночную грыжу. И как признавался сам атлет, перенос Игр в Токио на год из-за коронавируса пошел ему на пользу, но, судя по результатам, до конца восстановиться он все же не смог.

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Особенно обидно данное поражение оказалось еще и потому, что у белорусов в Токио была всего одна квота, на которую претендовали, помимо Тихонцова, Андрей Арямнов, Геннадий Лаптев и Эдуард Зезюлин.

Теперь же в Париже Евгений смог реабилитироваться перед собой, зрителями и коллегами за прошлую неудачу.

Олимпиада
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