Олимпиада-2020: Россия выиграла золотые медали в женском командном многоборье

27 июля 2021, 15:32
Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрывались медали в спортивной гимнастике — женском командном многоборье.
Российская команда в упорной борьбе одержала победу над США.
Состав сборной России: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Командное первенство
Смена 1
1. Россия — 43,799
Лилия Ахаимова — 14,733
Ангелина Мельникова — 14,600
Владислава Уразова — 14,466
2. США — 42,732
3. Франция — 41,399
Смена 2
1. Россия — 88,498 (44,699)
Ангелина Мельникова — 14,933
Владислава Уразова — 14,866
Виктория Листунова — 14,900
2. США — 85,998 (42,266)
3. Италия — 83,031 (42,655)
Смена 3
1. Россия — 128,030 (39,532)
Ангелина Мельникова — 12,566
Владислава Уразова — 12,633
Виктория Листунова — 14,333
2. США — 127,030 (41,232)
3. Италия — 124,530 (41,499)
Финал
1. Россия — 169,528
2. США — 166,096
3. Великобритания — 164,096