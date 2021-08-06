Российские гребцы вышли в полуфинал Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров, россиянки выбыли

Российские гребцы вышли в полуфинал олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров.

Российская команда в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева заняла шестое место в четвертьфинале. Первые шесть команд выходят в полуфинал.

Женская российская команда в четвертьфинале не смогла пробиться в полуфинал, показав седьмой результат.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Байдарка-четверка, 500 м

Четвертьфинал

Мужчины

1. Венгрия — 1.23,727

2. Белоруссия — отставание 0,121

3. Китай — 0,309

6. Россия (Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин, Александр Сергеев) — 1,837

Женщины

1. Белоруссия — 1.35,534

2. Китай — отставание 0,845

3. Украина — 1,414

7. Россия (Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова, Светлана Черниговская) — 2,838