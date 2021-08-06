Российские гребцы вышли в полуфинал Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров, россиянки выбыли

6 августа 2021, 06:16
Российские гребцы вышли в полуфинал олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров.
Российская команда в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева заняла шестое место в четвертьфинале. Первые шесть команд выходят в полуфинал.
Женская российская команда в четвертьфинале не смогла пробиться в полуфинал, показав седьмой результат.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Байдарка-четверка, 500 м
Четвертьфинал
Мужчины
1. Венгрия — 1.23,727
2. Белоруссия — отставание 0,121
3. Китай — 0,309
6. Россия (Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин, Александр Сергеев) — 1,837
Женщины
1. Белоруссия — 1.35,534
2. Китай — отставание 0,845
3. Украина — 1,414
7. Россия (Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова, Светлана Черниговская) — 2,838