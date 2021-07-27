Мужская сборная России вышла в финал Олимпиады в эстафете 4x200 м вольным стилем

27 июля 2021, 14:35
Мужская сборная России по плаванию вышла в финал Олимпиады-2020 в эстафете 4x200 м вольным стилем.
В квалификации Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев и Михаил Вековищев показали четвертое время (7.05,16).
Финальный заплыв в эстафете 4x200 м вольным стилем состоится завтра, 28 июля. Начало — в 6:25 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х200 м в/с
Предварительные заплывы
1. Великобритания — 7.03,25
2. Австралия — 7.05,00
3. Италия — 7.05,05
4. Россия (Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев) — 7.05,16