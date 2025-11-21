Видео
Сегодня, 17:50

Латыпов — о новом олимпийском цикле: «Так далеко не загадываю. Сейчас у меня есть этот сезон»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Трехкратный призер зимних Игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал «СЭ» о мотивации и планах на следующий олимпийский цикл.

— Первые два года после отстранения ты был безоговорочным лидером российского биатлона, но в прошлом сезоне занял третье место в рейтинге СБР. Юрий Каминский сказал, что возвращение лидерских позиций — это для тебя достаточная мотивация. Так ли это важно для тебя сейчас? Является ли мотивацией?

— Это имеет место в нашем индивидуальном виде спорта. Конечно, есть задачи, чтобы новый сезон получился лучше предыдущего в плане стабильности и результатов. Учитывая смазанную концовку прошлой соревновательной зимы, я не смог поспорить за лидерские позиции, хотя у меня был шанс вклиниться в эту борьбу. Поэтому цель — выступить достойно в этом году. Мотивация присутствует, хоть и нет международных стартов. Мы ее сами себе создаем, конкурируем друг с другом. Это помогает нам оставаться в тонусе. Думаю, болельщикам интересно наблюдать, когда много ребят выходит на высокий уровень. Люди растут, развиваются, появляются новые имена.

— Сложно ли держаться в топе российского биатлона от сезона к сезону? Дает ли о себе знать возраст?

— Понятно, что мы с каждым годом не молодеем. Но это и добавляет мотивации, чтобы оставаться как можно дольше в хорошей спортивной форме. Есть стереотип в российском спорте, что чем старше ты становишься, тем чаще тебя списывают со счетов. И даже сами спортсмены так начинают думать. Хотя если взять иностранных спортсменов, то они и в 35 выигрывают медали. Опять же, есть пример Бьорндалена, который в 40 лет взял золото Олимпиады. Мне кажется, нам нужно по-другому думать. Я себя чувствую хорошо. Самое главное, что есть мотивация. Несмотря на тот опыт и те соревнования, которые ты уже прошел, всегда есть к чему стремиться, в чем себя улучшать и двигаться вперед. Сейчас появляются молодые спортсмены, которые составляют хорошую конкуренцию. Это тебя подстегивает, чтобы не расслабляться, и стимулирует, чтобы работать над собой каждый день.

— К следующей Олимпиаде в Анси тебе будет 35. Хватит ли сил на новый четырехлетний цикл?

— Я так далеко не загадываю. Сейчас у меня есть этот сезон. Дальше уже будем думать и выстраивать стратегию. Непонятно, что произойдет и когда нас допустят. Мы надеемся, что это случится как можно скорее, но никто не знает, как на самом деле будет. Пока выступаем, радуем себя, болельщиков, родных. Сильно далеко не забегаем, — сказал Латыпов «СЭ».

Эдуард Латыпов.«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
Эдуард Латыпов
Биатлон
Олимпиада
