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Сегодня, 11:30

Резцова: «Уже спокойнее отношусь к тому факту, допустят нас до Олимпиады или нет»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Кристина Резцова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный призер Олимпиады по биатлону Кристина Резцова в интервью «СЭ» рассказала, в чем находит мотивацию в период отстранения от международных соревнований.

— Сказала, что сложно сейчас находить мотивацию. В чем же ты ее все-таки находишь?

— Во-первых, я занимаюсь своим любимым делом. Еще только строю планы на то, чем буду заниматься в дальнейшем. Пока не случится так, что я захочу чем-то другим заниматься, планирую все-таки побегать и еще какие-то результаты показать. Все-таки в глубине души я надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, так как золотой олимпийской медали у меня еще нет.

Кристина Резцова. «Я — самая дерзкая биатлонистка России? Ха-ха! Возможно, это правда». Интервью Кристины Резцовой

— Что больше влияет на мотивацию: то, что ты выиграла олимпийскую медаль, или то, что не выиграла золотую олимпийскую медаль?

— Я уже спокойнее отношусь к тому факту, допустят нас до Олимпийских игр или нет. Потому что у меня уже медаль есть. Но, разумеется, свои планы строю именно на то, чтобы это золото все-таки выиграть, — сказала Кристина «СЭ».

Биатлон
Кристина Резцова
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