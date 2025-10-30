Главный тренер сборной Молдавии по биатлону: «Искренне жаль Коростелева и Непряеву»

Главный тренер сборной Молдавии по биатлону Николай Дундуков рассказал о том, что для него значит Олимпиада. В прошлый олимпийский цикл Дундуков работал одним из тренеров в лыже-биатлонной сборной Китая, но на Игры не поехал из-за ковида.

— В 2022 году ты остался без зимних Игр, сейчас есть высокая вероятность, что ты на них все-таки попадешь. Что для тебя Олимпиада?

— Это веха в карьере, к которой я очень хочу прийти. Это детская мечта. Помню, как регулярно смотрел Олимпиады, а также передачи про Игры разных лет и впитывал эту энергетику. Я пытался это в себе убить после Пекина-2022. Но когда приехал на Кубок мира в прошлом сезоне, то понял, что нужно слушать своего внутреннего ребенка и все свои мечты исполнять. Поэтому мне искренне жаль таких ребят, как Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Особенно с учетом их аполитичной позиции. Хочется просто подойти и обнять, — сказал Дундуков «СЭ».