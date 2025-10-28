Клод назвал своей главной целью олимпийское золото: «Знаю, что способен завоевать титул»

Французский биатлонист Фабьен Клод рассказал, что рассчитывает на золотую медаль на Олимпийских играх 2026 года.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

«Я нахожусь на другой ступени по сравнению с моим первым олимпийским сезоном. Теперь я уже могу спокойно работать над главной целью — стать олимпийским чемпионом. Я знаю, что способен завоевать титул, но мне нужно жить настоящим и двигаться вперед шаг за шагом. Мы хотим побороться за титул в эстафете. В команде нечасто это обсуждается, но, думаю, у всех есть эта цель. В личных дисциплинах все, конечно, будет зависеть от быстрого хода и меткой стрельбы», — приводит Nordicmag слова Клода.

30-летний француз является серебряным призером Олимпиады в Пекине и чемпионом мира 2023 года в мужских эстафетах. На Кубке мира на его счету три личных подиума и пять — в эстафетных гонках.