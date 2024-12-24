Фуркад — о дисквалификации Устюгова: «Борьба с допингом работает даже 15 лет спустя»

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал завоевание золота Олимпиады-2010 после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

«Я выиграл медаль, сидя на диване, это так просто. Это немного нелепая ситуация, но моя первая мысль была такая — борьба с допингом работает, даже 15 лет спустя. Так что очень хорошо, что система следит за нарушителями даже через десятилетие», — приводит слова француза Eurosport.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе четырехлетнюю дисквалификацию Устюгова по делу об отклонениях в биологическом паспорте. Таким образом, после перераспределения мест, россиянин лишится золота Олимпийских игр-2010 в масс-старте, а Фуркад станет шестикратным олмпийским чемпионом.