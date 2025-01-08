Губерниев оценил шансы российских лыжников и биатлонистов на допуск к Олимпиаде 2026 года

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российских лыжников и биатлонистов на допуск к Олимпийским играм 2026 года.

«С какого бугра FIS должен был допустить нас на чемпионат мира, если мы и так не выступаем? Чемпионат мира будет через месяц. Эта новость была очевидна. Чемпионаты мира по лыжным гонкам и по биатлону в этом году пройдут без россиян. Это данность на текущий момент. Если что-то будет меняться, то уже ближе к следующему сезону. Если говорить об Олимпиаде 2026 года, квалификационные старты уже на носу. Поэтому Олимпиада сильно подвисает для наших лыжников и биатлонистов», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее в FIS сообщили, что россияне не будут приглашены к участию в чемпионате мира-2025, который пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.