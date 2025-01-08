Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Биатлон

Милан-2026

Сегодня, 14:48

Губерниев оценил шансы российских лыжников и биатлонистов на допуск к Олимпиаде 2026 года

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российских лыжников и биатлонистов на допуск к Олимпийским играм 2026 года.

«С какого бугра FIS должен был допустить нас на чемпионат мира, если мы и так не выступаем? Чемпионат мира будет через месяц. Эта новость была очевидна. Чемпионаты мира по лыжным гонкам и по биатлону в этом году пройдут без россиян. Это данность на текущий момент. Если что-то будет меняться, то уже ближе к следующему сезону. Если говорить об Олимпиаде 2026 года, квалификационные старты уже на носу. Поэтому Олимпиада сильно подвисает для наших лыжников и биатлонистов», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее в FIS сообщили, что россияне не будут приглашены к участию в чемпионате мира-2025, который пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ВсеПроСпорт
1
Биатлон
Дмитрий Губерниев
Читайте также
Овечкин не попал в топ-100 хоккейных личностей 2025 года по версии The Hockey News
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Балицкий сообщил о ракетном ударе ВСУ по порту Бердянска
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Российский лыжник Гонтарь сменил спортивное гражданство: с ноября выступает за Словению
Российский лыжник Гонтарь перешел в сборную Словении
Тарасова оставила рождественское пожелание российскому спорту
Волочкова: «Российские спортсмены — лучшие в мире! Желаю им выдержки!»
Волочкова: «Желаю процветания российскому спорту! Все, что касается Олимпиады — несправедливость!»
Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
Сегодня
Вчера
Неделя