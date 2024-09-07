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Сегодня, 14:22

Казакевич сообщила, что российские биатлонисты готовятся к Олимпиаде-2026

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Серебряный призер Олимпиады-2022 Ирина Казакевич сообщила, что российские биатлонисты ведут подготовку к Играм-2026 в Италии.

«Естественно, мы уже готовимся, тренируемся с прицелом на 2026 год. Нужно сделать все от себя зависящее, а как сложатся обстоятельства, будет видно. Мы прекрасно видим, как сейчас выступают наши паралимпийцы в Париже. Я слежу за ребятами, они большие молодцы и доказывают, что в любых обстоятельствах и условиях могут завоевывать золотые медали и быть на пьедестале», — цитирует Казакевич ТАСС.

Отечественные паралимпийцы за день до закрытия Игр в Париже завоевали 59 медалей разного достоинства.

Российские биатлонисты не выступают на международных турнирах с первой половины 2022 года из-за санкций IBU.

Источник: ТАСС
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич

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