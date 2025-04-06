Корейский биатлонист Лапшин: «Есть мысли половину подготовки к сезону провести в России»

Корейский биатлонист Тимофей Лапшин в интервью «СЭ» рассказал о плане подготовки к олимпийскому сезону.

— Какой план на ближайший месяц-два? Когда и где ты планируешь начать подготовку к новому олимпийскому сезону?

— У меня есть мысли, чтобы половину подготовки провести в России. Но это все придется делать за свой счет. Если меня какой-то российский регион подцепит, то, может, с ним где-то зацеплюсь и потренируюсь. Шансы на это маленькие. Либо нужно ехать в Корею, но я уже подобное проходил, поэтому не хочется это делать. Не хочется ехать на 6 месяцев и только там тренироваться. Нам нужна биатлонная движуха. Когда ее нет, то ты сам потухаешь. Ты каждую тренировку должен выходить и искать мотивацию. Когда ты это постоянно и долго делаешь, потом приходит момент, что надоело и наступает выгорание. Но как я всегда говорю: «Что нас не убивает — делает нас только сильнее!»