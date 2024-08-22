Латыпов заявил, что хочет выступить на Олимпиаде в 2026 году

Российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что хочет выступить на зимних Олимпийских играх-2026.

«Конечно, мне хочется выступить в 2026 году выступить на Олимпийских играх под российским флагом и гимном. Верю и надеюсь, что так и будет. От нас, спортсменов, в такой ситуации мало что зависит. Наша задача — хорошо подготовиться. Надо быть сильными и готовыми к Олимпиаде, чтобы показать максимальный результат и бороться за «золото», — цитирует Латыпова Metaratings.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года.