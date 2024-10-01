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Милан-2026

Сегодня, 14:50

На Олимпиаде-2026 потенциально смогут выступить не более 4 российских биатлонистов

Владислав Маслов
Корреспондент
Соревнования по биатлону на ОИ-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что на зимней Олимпиаде-2026 смогут выступить максимум четыре российских биатлониста.

Как сообщает ТАСС, основная часть участников (186 мест) определится по результатам Кубка наций-2024/25. Оставшиеся 24 квоты достанутся спортсменам из остальных стран на основании личного рейтинга. Тем не менее от каждого государства на Игры смогут поехать не более двух мужчин и двух женщин.

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Отбор на ОИ-2026 завершится 18 января 2026 года.

Ранее IBU отказался рассматривать вопрос допуска российских спортсменов к международным стартам, в связи с чем отечественные битлонисты пропустят предстоящий сезон.

Источник: ТАСС
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону

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