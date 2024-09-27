Смольский: «Если условия будут не удовлетворять нашу команду, не уверен, что поедем на Кубок мира»

Серебряный призер Олимпиады Антон Смольский поделился с «СЭ» ожиданиями по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

— Нынешний сезон предолимпийский, в котором многое решается с точки зрения распределения квот на Игры. Тем не менее ни в одном зимнем виде спорта россияне и белорусы до международных соревнований не допущены. Ты говорил, что вас, биатлонистов, с оружием допустят в последнюю очередь. Есть ли надежда у тебя, что это произойдет в этом сезоне?

— Мы об этом часто разговариваем. Обсуждаем, как будем поступать и что делать при разных вариантах развития событий. Понимаем, что для того чтобы заработать квоту, нужно участие в Кубке мира, до которого мы пока не допущены. Надежда всегда остается. Мы верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпийские игры. В то же время понимаем всю ситуацию в мире. Неизвестно, от кого это будет все зависеть и когда это произойдет. Сложно об этом что-то сказать. Ждем ближайшего конгресса. Поймем, какие есть условия и какая информация будет до нас донесена.

— То есть изучали квалификационный регламент и знаете, что без участия в этом международном сезоне в следующем можно будет заработать максимум два места?

— Да, это все изучаем. Но сложно что-то загадывать. Ожидаем информации. Тогда примем решение, насколько это нужно будет для нас. Конечно, Олимпийские игры — это очень важные соревнования. Однако если окажутся условия, которые не будут удовлетворять нашу команду, не уверен, что мы поедем на Кубок мира. Очень много сложных вопросов.

— У вас с Динарой есть олимпийские медали. Кому из вас, по ощущениям, больше хочется на Игры-2026?

— Мне кажется, больше Динаре. Потому что на прошлой Олимпиаде у нее не все получилось так, как она хотела. Думаю, ей хочется взять реванш у самой себя, — сказал Смольский «СЭ».