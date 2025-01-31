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Олимпиада

Сегодня, 08:15

Тихонов — об отсутствии золотой медали в личном зачете на ОИ: «Есть в этом что-то мистическое...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему на Играх остался без золотой медали в индивидуальных гонках.

— Почему на Олимпиадах у вас четыре золота в эстафете — и ни одного в личном зачете?

— Есть в этом что-то мистическое... В 1968-м накануне вылета в Гренобль я ночевал дома у Привалова (главный тренер сборной. — Прим. «СЭ»). Дернул же меня черт залезть в сервант, взять его серебряную медаль, завоеванную как раз в индивидуалке на Играх 1964-го, и надеть на себя. Все, приговор! Если из Гренобля вернулся с серебром в личке, то в дальнейшем даже в призеры не попадал.

— Из олимпийских поражений — самое обидное?

— В Инсбруке, в 1976-м. Лидировал с отрывом 2.47. Подхожу на четвертый рубеж и понимаю: катастрофа! Вообще мишень не вижу! Пять промахов — и привет.

— В давнем интервью вы свои ощущения описывали так: «Есть понятие «стрелял в медаль». Полностью мой случай. Я считал, что уже выиграл, слишком рано убедил себя в этом, и Бог наказал».

— Ну а что я должен был тогда ответить? Что взял у Привалова медаль и на шею нацепил? Чтобы меня еще и за это сожрали?

— Объясните, как стрелок с вашим опытом мог пять промахов допустить?

— Говорю же: мишень не видел. Перед глазами все как в тумане. Я и сегодня уверен: в Инсбруке выиграл бы вчистую, если бы не примерил приваловскую медаль. Посмотрев на нее, Всевышний решил, что с меня и серебра достаточно.

Полностью интервью Александра Тихонова читайте на сайте «СЭ»

Биатлон
Александр Тихонов
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