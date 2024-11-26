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Ванкувер-2010

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Тихонов отреагировал на лишение Устюгова медалей Олимпиады в Ванкувере

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на лишение российского биатлониста Евгения Устюгова медалей Олимпиады в Ванкувере (2010).

«Ну, если доказано, то это все правильно. Женя как-то так отличился в своей команде, все оказались чистыми, а он... Если я не ошибаюсь, он за Сочи тоже попал? Если виноват, то должен понести наказание», — сказал Тихонов Vprognoze.ru.

Биатлонист не смог доказать свою правоту в Спортивном арбитражном суде по делу об аномалиях, обнаруженных в его биологическом паспорте. Поэтому все результаты спортсмена с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Кроме того, Евгений потеряет две серебряные медали чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Тихонов
Евгений Устюгов

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