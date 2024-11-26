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Ванкувер-2010

Сегодня, 16:50

Ярошенко отреагировал на лишение Устюгова медалей Олимпиады в Ванкувере

Камила Абдурахманова
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Заслуженный мастер спорта Дмитрий Ярошенко прокомментировал лишение российского биатлониста Евгения Устюгова золота и бронзы Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

«Ванкувера тоже лишили? Вот это да! Офигеть! Ну понятно, что история с Сочи... Было понятно, чем она закончится. Сложно было питать какие-то иллюзии по этому поводу. Но то, что Ванкувер зацепили, это... Печально», — сказал Ярошенко Vprognoze.ru.

Устюгов не смог доказать свою правоту в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об аномалиях, обнаруженных в его биологическом паспорте. Поэтому все результаты спортсмена с 24 января 2010 года до конца сезона -2013/14 были аннулированы. Кроме того, Евгений потеряет две серебряные медали чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Ярошенко
Евгений Устюгов

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