Ярошенко отреагировал на лишение Устюгова медалей Олимпиады в Ванкувере

Заслуженный мастер спорта Дмитрий Ярошенко прокомментировал лишение российского биатлониста Евгения Устюгова золота и бронзы Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

«Ванкувера тоже лишили? Вот это да! Офигеть! Ну понятно, что история с Сочи... Было понятно, чем она закончится. Сложно было питать какие-то иллюзии по этому поводу. Но то, что Ванкувер зацепили, это... Печально», — сказал Ярошенко Vprognoze.ru.

Устюгов не смог доказать свою правоту в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об аномалиях, обнаруженных в его биологическом паспорте. Поэтому все результаты спортсмена с 24 января 2010 года до конца сезона -2013/14 были аннулированы. Кроме того, Евгений потеряет две серебряные медали чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске.