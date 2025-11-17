Видео
17 ноября, 10:30

«Мы рады, что он с нами». Сборная Украины готовится к Олимпиаде со специалистом, дважды осужденным за допинг

Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Андрус Веэрпалу.
Фото Getty Images
Скандальный эстонский лыжник Андрус Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов.

Двукратный олимпийский чемпион (2002, 2006) по лыжным гонкам Андрус Веэрпалу начал работать сервисменом сборной Украины по биатлону. В конце прошлой недели 54-летний специалист помогал украинцам на Открытом чемпионате Швеции в Идре. Нюанс в том, что недавно Веэрпалу отбыл спортивную дисквалификацию как фигурант громкого допингового скандала с переливанием крови и получил за пособничество спортивному мошенничеству пять месяцев тюрьмы условно. Ранее он также обвинялся в нелегальном использовании гормона роста, но добился оправдания из-за процедурных нарушений. Наверное, каждый человек имеет право на второй и даже третий шанс, но присутствие такого персонажа в тренерском штабе любой команды — репутационный риск и повод для дополнительных проверок по антидопинговой линии.

Контролирует все, что связано с лыжами

О появлении скандального лыжника в расположении сборной Украины по биатлону в качестве руководителя сервис-бригады первыми сообщили эстонские СМИ. Затем эту информацию в интервью Postimees Sport подтвердил украинский биатлонист Виталий Мандзин. «У нас очень хорошие отношения. Он новый член нашей команды, и мы рады, что он с нами, — отметил призер юниорского чемпионата мира. — Он руководитель нашего сервиса, контролирует все, что связано с лыжами, и его задача — подготовить хорошие лыжи».

В прошлом Андрус был очень известным лыжником, но его репутация разрушена в результате двух громких допинговых скандалов. Карьеру спортсмена эстонец завершил в 2011 году после положительного теста на человеческий гормон роста (HGH). По тогдашним лояльным правилам звездный лыжник получил три года отстранения и рисковал нарваться на новые неприятности, после того как нарушил условия дисквалификации. В 2012-м он в форме сборной Эстонии помогал в смазке лыж во время этапа Кубка мира в Отепя, что было запрещено правилами. Международная лыжная федерация грозила новыми санкциями, но тут адвокаты Веэрпалу совершили чудо в ходе слушаний в CAS.

Защитники скандального лыжника сумели найти нарушения в процессе обработки биоматериала в антидопинговой лаборатории, так что в 2013 году Спортивный арбитражный суд отменил прежний приговор, а эстонские власти возобновили выплату стипендии двукратному олимпийскому чемпиону. Благодаря этому Веэрпалу стал сервисменом на законных основаниях и в конце концов оказался в команде эстонского тренера Мати Алавера в штабе сборной Казахстана по лыжным гонкам, где влип в еще один допинговый инцидент.

Марк Шмидт (в&nbsp;центре).Допинг в лыжах. 35 лет бесполезной борьбы

Содействие, заговор и сокрытие

27 февраля 2019 года во время чемпионата мира в Зеефельде (Австрия) полиция ворвалась в коттеджи, где проживали лыжники. Австрийца Макса Хауке застукали с поличным — за переливанием крови. Также за использование запрещенных методов были задержаны австриец Доминик Бальдауф, эстонцы Андрус Веэрпалу — младший (сын Андруса) и Карел Таммъярв, а также Алексей Полторанин из Казахстана. Главной целью операции Aderlass (кровопускание) был немецкий доктор Марк Шмидт, но попутно оказались разоблачены и Мати Алавер с Веэрпалу-старшим. Поскольку в Австрии допинг является уголовным преступлением, то в 2021 году суд приговорил сервисмена к пяти месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Согласно приговору CAS, дело о запрещенном переливании крови в Зеефельде закончилось для Веэрпалу двухлетним запретом на участие в соревнованиях и другой спортивной деятельности за нарушение пункта 2.9 правил FIS («содействие, заговор, сокрытие или любой другой вид умышленного соучастия в нарушении антидопинговых положений»). Формально это наказание уже отбыто, а никаких запретов на профессиональную деятельность Андрус не получал. Так что сборная Украины по биатлону, наняв эстонского специалиста, ничего не нарушила. Однако здесь есть еще репутационный момент. И с этой точки зрения сотрудничество накануне Олимпиады с человеком, замазанным в двух громких допинговых скандалах, — это дурной тон. Особенно для команды, которая недавно пережила две громкие допинговые дисквалификации.

Вита Семеренко.
Фото Global Look Press

Летом прошлого года призер юношеского чемпионата мира в составе сборной Украины Сергей Телень был дисквалифицирован на четыре года за применение запрещенного кардиологического препарата триметазидина. А прошлой осенью олимпийская чемпионка Вита Семеренко отстранена на год за пропуск трех допинг-тестов. Срок наказания Виты уже завершился, и пару недель назад она принимала участие в презентации дизайна украинской экипировки для Олимпиады-2026. Правда, в актуальном составе сборной этой спортсменки нет, фактически она завершила карьеру.

Ответственность за приглашение сервисмена Андруса Веэрпалу, видимо, лежит на старших тренерах украинцев Николае Зоце (женская команда) и Надежде Беловой (мужская команда). В прошлом сборная Украины очень активно укрепляла состав при помощи натурализации (в том числе спортсменов из России и Белоруссии), а также пользовалась услугами иностранных специалистов. Так, в 2018-2019 годах старшим тренером женской сборной Украины был россиянин Андрей Прокунин. А с 2018 по 2021 год в этой команде трудился другой наш соотечественник — Илья Лопухов.

Олимпиада
Сборная Украины по биатлону
