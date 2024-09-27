«Верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпиаду». Интервью самого крутого белорусского биатлониста

Антон Смольский — о хет-трике в Красноярске, новом сезоне и олимпийских надеждах.

На первом этапе Кубка Содружества в Красноярске больше всех золотых медалей завоевали белорусские биатлонисты — четыре в шести гонках. Все победы наших соседей на счету представителей одной семьи — Смольских. Динара была сильнейшей в масс-старте, Антон же сделал хет-трик, как это произошло и год назад на летнем этапе в Сочи. После Кубка Содружества белорусы не остались в Красноярске, а отправились на сбор в Армению, во время которого серебряный призер Олимпиады Антон Смольский дал интервью «СЭ».

Изначально решили, что сын будет все время с нами

— Вы уже дома в Минске? Какой сейчас план?

— Нет, пока еще находимся на сборе в Армении. После у нас будет двухнедельная пауза. Затем отправимся в Ханты-Мансийск, где встанем на снег.

— Получается, день рождения сына будете отмечать в Армении?

— Да, встретим первый год Сафрона здесь, но и дома тоже отметим.

— Насколько с появлением ребенка изменилась жизнь?

— Конечно, изменилась. Маленький ребенок — это всегда большая ответственность. Сейчас нужно думать не только о своих действиях, но и о сыне, которому всегда нужно внимание: покормить, одеть, переодеть, уложить. Большинством этих дел занимается мама. Я помогаю.

— Динара рассказывала, что у вас есть помощники. Тем не менее не тяжело совмещать жизнь спортсмена и родителя?

— Нет. Мы заранее это спланировали и организовали. Когда ты на шаг впереди, тогда проще. Если не успеваешь за ходом событий, то тяжело. Мы большинство моментов продумали. Да, все равно непросто, ритм жизни меняется. Но нет такого, что это отвлекает и мешает.

— У спортсменов есть днем сон-час. Кто под кого подстраивается в этом случае?

— Зачастую мы под Сафрона. Не всегда у него выпадает дневной сон на наш обеденный. Но иногда удается поспать в обед полчасика. Это уже победа.

— Видел у Динары в соцсетях, что ты тренажишь в номере, а он рядом ползает. Это всегда так происходит сейчас?

— Нет. Так совпало. Я подгонял оружие, и в этот момент Сафрон тоже решил взять отвертку и помочь мне с этим.

— То есть тянется уже к биатлону?

— Да. Он наблюдает. Иногда присутствует на тренировках, когда они безопасны для него: если небольшая скорость передвижения либо в тренажерном зале. Часто с нами находится на тренировках и видит, что мы делаем.

— Вы его везде возите. Он нормально переносит высоты Армении, перелеты?

— На самом деле, да. Дети быстрее адаптируются к разным условиям: к часовым поясам, высотам. То есть нет никакого дискомфорта с адаптацией. Как уже сказал, мы все планируем. Изначально предполагали, что он будет все время с нами и что нигде не будем его оставлять.

— По сезону он также собирается проехать все этапы Кубка Содружества и чемпионат Союзного государства?

— Да, конечно. Куда мы — туда и он.

— Вы с Динарой одни из самых популярных спортсменов Белоруссии. Можете спокойно с коляской по Минску прогуляться?

— Да, мы гуляем без проблем. Нет такого, что скрываемся и носим какие-то маски. Да, нас иногда узнают, фотографируются, умиляются, если мы с Сафроном. Но неудобств это не доставляет. Ни в коем случае. Все очень тактично, аккуратно.

Антон Смольский. Фото Денис Бушковский/СБР

В топ-10 Кубка мира попадал бы без проблем

— Старт сезона, хоть пока и летнего, у тебя с точки зрения результата удался. Ожидал ли сам подобного?

— Нет. После заключительного этапа Кубка Содружества в Мурманске в апреле я был полностью вымотан и истощен, поэтому не сразу начал подготовку. Больше затратил времени на восстановление. Проходил реабилитацию по восстановлению иммунной системы. Потому что очень много вирусов во мне было перенесено. Были грипп, ковид и даже мононуклеоз. Много энергии потратил в предыдущий сезон. Поэтому к нагрузкам летом приступил позже. Но постепенно мы добавляли интенсивности и объема, и к сентябрю я оказался готов, хотя не ожидал, что настолько. Ожидал, что буду конкурентоспособен, но не мог представить, что получится снова выиграть три гонки.

— Не думаешь, что эти болезни и дикая усталость были из-за большого желания выиграть общий зачет Кубка Содружества? Может, стоило себя где-то поберечь?

— Нет, не скажу. Возможно, частая смена городов несет за собой много контактов, много вирусов. В каждом новом регионе есть какой-то свой вирус. Где-то не хватало восстановления, где-то питания. Пытаемся все это организовать, но надо понимать, что не в каждом регионе России могут кормить плотно и достаточно для спортсмена.

— Ты упомянул, что снова выиграл три летние гонки на Кубке Содружества. Есть ли закономерность в этом? Может, сентябрь — это твой месяц?

— Получается так. Возможно, у меня лучше на лыжероллерах, чем у остальных. Спортсмены по-разному переносят нагрузку, которую делают летом, поэтому у каждого разное состояние. Может быть, я быстрее адаптируюсь и переношу эту нагрузку.

— Во время одной из гонок в Красноярске Дмитрий Губерниев сказал, что Смольский — это топ-5 мирового биатлона. Согласен с таким мнением?

— Сложно сказать. Но я себя ощущаю в хорошей форме. Чувствую, что при равном скольжении я бы показывал достойный результат. Сложно загадывать о местах, потому что мы уже не были на Кубке мира два сезона. Конечно, хочется верить в лучшее, что был бы высоко. Ограничусь тем, чтобы в топ-10 попадал бы без проблем. Про топ-5 не могу точно заявить. Естественно, хочется прогрессировать, но, как мы видим, нам удается только сохранять тот уровень, который у нас есть. Прогрессировать сложно, потому что если мы возьмем топ-5 Кубка Содружества, то увидим, что плотность результатов не такая, как на Кубке мира. Например, лидеры имеют больше расслабления, когда стреляют без промахов или с одним. Они понимают, что уже близко будут к призам. На Кубке мира с одним промахом можно быть за пределами топ-20 или даже топ-30.

— Динара говорила, что чувствует себя сильнее, чем раньше. Ты этого не ощущаешь?

— Являясь лидером Кубка Содружества и понимая, что мне нужно прогрессировать, я ищу моменты для мотивации и для этого прогресса. На данный момент тоже чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Мы пытаемся, и у нас получается понемногу. Динара вернула свой уровень и продолжает идти вперед. У нее очень хороший потенциал для прогресса на данный момент. Хорошо, что она его использует. Есть желание, возможности и силы для этого.

— Ты сообщил после своего хет-трика в Красноярске, что нужно было сделать задел над Эдуардом Латыповым в Кубке Содружества. Важно ли для тебя повторить прошлогодний успех?

— Хочется победить снова. Это доставляет удовлетворение от работы, которую я проделал летом и осенью. Хороший результат мотивирует на дальнейшие тренировки. Для меня Эдик на Кубке Содружества — основной конкурент. Зимой он покажет то, на что способен. Просто сейчас в Красноярске не получилось. Возможно, много хотел либо подошел в неоптимальном состоянии. Летом всегда сложно предугадать причины.

— Насколько летний биатлон отражает потенциальную силу зимой?

— Не скажу, что очень большая разница. Мне летом нравится, потому что все в равных условиях. Зимой, если у спортсмена нет хороших лыж, а у другого есть, кто-то оказывается в преимуществе. Летом же погрешность на роллерах минимальная. Опять же, мы проводим 40, а то и 50 процентов на лыжероллерах, тренируясь к зимнему сезону. Поэтому летние старты можно считать объективными и потенциально выявлять спортсменов, которые покажут результат зимой.

— Правильно ли объединять зачет летних и зимних стартов, как сейчас на Кубке Содружества?

— Это очень правильно. Хорошо, что Кубок Содружества изначально объединил лето и зиму. Теперь летние соревнования не теряют важности. Если бы не было общего зачета, то все спортсмены говорили бы, что к летнему этапу не готовятся, а готовятся к зиме. Но сейчас все по-другому. Биатлонисты понимают, что пропуск одного старта уже чреват потерей ста очков и более.

Елена Вяльбе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Слова Вяльбе отбили желание участвовать в Гонке чемпионов

— С этого сезона за победу в общем и отдельных зачетах по дисциплинам дают не только кубок, но и призовые. Значит, важность летнего этапа еще повышается. Является ли для тебя это мотивацией?

— Здорово, что Кубок Содружества развивается и добавляются новые и интересные идеи. Номинация в зачете спринтов, пасьютов и масс-стартов тоже придает азарта. Спортсменов всегда мотивируют призовые деньги. Я не исключение.

— На Кубке России и чемпионате России, если вы будете в них участвовать, призовых у белорусов не будет по-прежнему, верно?

— На чемпионате России наше министерство спорта отдельно награждает и премирует. Заработанные деньги на Кубке России нам по окончании сезона выплачивают спонсоры и Белорусская федерация биатлона. Было сложно юридически оформить получение призовых на Кубке России и чемпионате России. Поэтому пришли к такому соглашению.

— В Красноярске после Кубка Содружества был чемпионат России. Ваша команда на него не осталась, потому что уже был запланирован сбор в Армении, да и три соревнования летом (у белорусов также проводился свой чемпионат страны. — Прим. «СЭ») — это слишком много. Но что было бы, если бы для вас были призовые на летнем чемпионате России? Не повлияло ли это на ваше участие?

— Каждый фактор учитывается. Мы бы обдумывали все моменты, все условия. Но повторюсь, что много стартов летом — это тоже нехорошо. Поэтому точного ответа сказать не могу. Нужно всегда смотреть на состояние и насколько участие в каком-либо старте поможет или, наоборот, усугубит.

— В нынешнем сезоне у вас будет крупный старт — чемпионат Союзного государства, на котором вы будете на полных правах, без суеты и неопределенности, какая была в феврале перед Спартакиадой. Главный ли для тебя этот старт?

— Да. Потому что почти наверняка он будет проводиться в Раубичах. Дома хочется показать максимальный результат, на который я способен. Это родные трибуны, родные стены, родные люди, которые будут переживать за меня. Конечно, важно, когда ты на равных правах — с флагом, гимном и всеми другими составляющими. Поэтому старт для меня основной.

— Что важнее — хорошо выступить на чемпионате Союзного государства или второй раз выиграть Кубок Содружества?

— Я постараюсь сделать и то и то. Проделал хорошую работу. Поэтому хочется бежать весь сезон стабильно и в феврале быть в самой оптимальной форме.

— Эдика всегда называешь главным конкурентом. Кто еще может составить конкуренцию за первое место?

— Ребят достаточно. Карим Халили, Дмитрий Лазовский, Антон Бабиков. У Антона очень интересная мотивация и вдохновение. Раньше не видел, чтобы он так с рвением тренировался.

— Ты заметил нынешним летом?

— Мне кажется, что последние два сезона. У него индивидуальный подход к тренировкам. Ранее не видел у него столько азарта. Если говорить еще про соперников, то очень неплохо выступает Кирилл Бажин. Конкурентов хватает. Их можно перечислять и перечислять.

— В предстоящем сезоне также будет Гонка чемпионов, в которой участвуют лыжники и биатлонисты. Как заявил исполнительный директор СБР Александр Пак, вы с Динарой тоже были приглашены и дали согласие. Насколько тебе это интересно?

— Формат новый, интересный не только для спортсменов, но и для зрителей. Хочется, чтобы это было шоу. Понятно, что мы будем выкладываться на сто процентов, но слова Елены Вяльбе мне не очень понравились и сразу отбили желание участвовать, потому что она немного принизила биатлонистов. Не скажу, что мы слабее. Готовы участвовать. Надеюсь, что все спланируем и сможем принять участие в Гонке чемпионов.

— Какие именно слова Вяльбе не понравились?

— На пресс-конференции она сказала, что может попасть в команду какой-нибудь «чайник», хотя это гонка звезд, гонка чемпионов, людей, которые достигли больших результатов на мировых стартах. Думаю, для многих это было слышать не очень приятно. Кого она имела в виду, уточнять не будем.

— Думал, что ты имеешь в виду другой момент, когда она спросила представителей СБР: с какого фига зовете белорусов, у вас разве своих десяти биатлонистов не найдется?

— Нет. Этому не особо придал значение. Нейтрально отнесся. Мне приятно, что нас позвали. Спасибо!

— Знаком с нашими лыжниками? Они же часто приезжают в Раубичи на сборы.

— Да, с некоторыми знаком. Например, группа Сорина часто бывает в Раубичах: Коростелев, Волков, Ардашев. Обычные спокойные ребята. Нет какого-то запредельного высокомерия или чего-то еще. Трудяги, которые работают с утра до вечера. С Большуновым тоже знаком. Но мы же еще участвовали на Гонке Легкова, где много лыжников было.

Антон Смольский. Фото Денис Бушковский/СБР

Если условия не будут удовлетворять нашу команду, не уверен, что поедем на Кубок мира

— За последние два сезона ты много поездил по России. Назови свой топ-3 мест.

— К сожалению, не всегда удается увидеть достопримечательности города или самого края, но мне нравится Мурманск. Я там много проводил времени и в подростковом возрасте. Это, наверное, один из лидеров. Красноярск понравился. Хотел бы еще раз туда попасть и больше увидеть, то есть не только трассу и гостиницу. Третьим назову все-таки Ханты-Мансийск.

— Неожиданный выбор. Почему Ханты?

— Они всегда хорошо встречают, у них рядом с трассой город, поэтому приятно проводить там длинные сборы. Если, например, взять Тюмень, то ты там находишься в лесу, отрезанный от цивилизации. Поэтому больше двух недель там сложно находиться. А в Ханты-Мансийске вполне комфортно. Мы приезжаем туда уже 20 октября, а там уже все готово для тренировок.

— Ваш президент Александр Лукашенко всегда внимательно следил за биатлоном, когда вы выступали на Кубке мира. Следит ли он сейчас за Кубком Содружества?

— Да. Через своих помощников поздравляет, информирует нас о том, что смотрит гонки. Особенно смотрит и пересматривает, когда финишируем с белорусским флагом. Для него, для нас и для всей страны это важно.

— Нынешний сезон предолимпийский, в котором многое решается с точки зрения распределения квот на Игры. Тем не менее ни в одном зимнем виде спорта россияне и белорусы до международных соревнований не допущены. Ты говорил, что вас, биатлонистов, с оружием допустят в последнюю очередь. Есть ли надежда у тебя, что это произойдет в этом сезоне?

— Мы об этом часто разговариваем. Обсуждаем, как будем поступать и что делать при разных вариантах развития событий. Понимаем, что для того чтобы заработать квоту, нужно участие в Кубке мира, до которого мы пока не допущены. Надежда всегда остается. Мы верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпийские игры. В то же время понимаем всю ситуацию в мире. Неизвестно, от кого это будет все зависеть и когда это произойдет. Сложно об этом что-то сказать. Ждем ближайшего конгресса. Поймем, какие есть условия и какая информация будет до нас донесена.

— То есть изучали квалификационный регламент и знаете, что без участия в этом международном сезоне в следующем можно будет заработать максимум два места?

— Да, это все изучаем. Но сложно что-то загадывать. Ожидаем информации. Тогда примем решение, насколько это нужно будет для нас. Конечно, Олимпийские игры — это очень важные соревнования. Однако если окажутся условия, которые не будут удовлетворять нашу команду, не уверен, что мы поедем на Кубок мира. Очень много сложных вопросов.

— У вас с Динарой есть олимпийские медали. Кому из вас, по ощущениям, больше хочется на Игры-2026?

— Мне кажется, больше Динаре. Потому что на прошлой Олимпиаде у нее не все получилось так, как она хотела. Думаю, ей хочется взять реванш у самой себя.