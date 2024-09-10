Норвегия выиграла общий зачет Игр-2014 в Сочи у России. Так решил CAS

Апелляция наших титулованных биатлонистов — Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой — отклонена. Надежда остается только на Федеральный суд Швейцарии.

«CAS отклонил апелляцию Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на вердикты первой инстанции по их делам о нарушении антидопинговых правил», — сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Это означает, что сборная России рассталась в том числе с золотой наградой в эстафетной гонке на Играх-2014, где помимо Устюгова выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. В итоге наша страна снова лишилась первого места в медальном зачете на домашней Олимпиаде (на сайте МОК норвежцы являются лидерами медального зачета сочинской Олимпиады с 11 золотыми наградами, у российской команды теперь значится 10 золотых). Такое уже случалось в 2018 году после решений дисциплинарной комиссии МОК, но тогда CAS встал на сторону россиян и вернул нашей команде часть отобранных за допинговые обвинения наград.

Без логики

Это уже третья золотая медаль Игр-2014, которой лишилась Россия. Ранее дисциплинарная комиссия МОК отобрала золото у бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводы, победивших в соревнованиях двоек и четверок, а также у Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, которые вместе с Зубковым и Воеводой выиграли в четверках. Дела были обжалованы в CAS, однако арбитры встали на сторону МОК.

Теперь пришла очередь Устюгова, чей процесс в CAS тянется с 2020 года. Напомним, что двукратный олимпийский чемпион был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры — весны 2014 года.

Вопрос в том, почему так долго рассматривали это дело. Видимо, причина в том, что в нем так много странностей, что традиционный скепсис по поводу ссылок на предвзятость международных антидопинговых инстанций пропадает сам собой. Даже если отложить в сторону дискуссии об эффективности паспорта крови в антидопинговых делах при том, что уровень гемоглобина в циклических видах спорта регулярно повышается у многих спортсменов по совершенно разным причинам, в том числе в связи с генетическими особенностями.

Даже если забыть о том, что генетические тесты выявили у Устюгова ряд мутаций, унаследованных от родителей, объясняющих постоянно повышенный уровень гемоглобина. И даже если не вспоминать, что повышенный уровень гемоглобина наблюдался у Устюгова в период с 2015 по 2020 год и, более того, был официально зафиксирован IBU в рамках дополнительных тестов 2017 году, через три года после завершения карьеры в 2014 году, когда никакого стимула для применения допинга не было вообще.

Тем не менее арбитр CAS ADD, по словам адвоката спортсмена Алексея Панича, слепо следуя позиции IBU, «не прикладывает малейших интеллектуальных усилий и делает глупый вывод о том, что повышенный гемоглобин в пробах 2017 года объясняется тем, что Устюгов просто продолжал принимать запрещенные вещества».

Евгений Устюгов на Олимпиаде в Сочи. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Правовой беспредел

«Я с 2010 года был под прицелом ВАДА, под прицелом МОК, — рассказывал «СЭ» Устюгов в сентябре 2020-го. — Все пробы у меня всегда были чистые. Спустя три года, когда я пошел с ними на сотрудничество, они дважды приехали ко мне домой в Красноярк, я им предоставил все пробы. Два раза. А теперь они начинают рассказывать, что сданные по их же просьбе анализы нельзя учитывать и что эти два года я кололся ЭПО. После завершения карьеры. Это настоящий правовой беспредел».

Но есть и другие важные юридические нюансы. Во-первых, как утверждает защита спортсмена, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств. Изначально в 2018 году все обвинения в отношении россиянина были признаны несостоятельными самим IBU. Однако затем дело внезапно возобновилось в отсутствие каких-либо новых фактов, уже в рамках новой процедуры. По словам Панича, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката». Очевидно, за таким внезапным возобновлением дела стоят исключительно политические причины.

Во-вторых, CAS ADD, которая в 2020 году вынесла вердикт по делу Устюгова, была создана значительно позже завершения Евгением карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом вдруг резко изменил свое мнение и в нарушение правовых норм направил свое заявление в некомпетентный орган.

Нынешние правила IBU определяют срок давности по допинговым делам в десять лет. Тем не менее такие правила не могут применяться ретроспективно к спортсменам, завершившим карьеру задолго до их принятия. Поскольку Устюгов завершил карьеру в 2014-м, он не соглашался с новыми правилами IBU, и к нему применяется именно восьмилетний срок давности в соответствии с правилами IBU 2012 года. По словам Панича, «IBU, заручившись поддержкой CAS ADD, действует недобросовестно, бесконечно увеличивая задним числом срок привлечения к ответственности вопреки основополагающим принципам права».

Поэтому была надежда, что Евгению все же удастся доказать свою правоту в ходе апелляции в CAS, но после почти четырех лет рассмотрения ее решили отклонить. Это дело — яркий пример того, как репрессивная антидопинговая система мирового спорта перемалывает человека, несмотря на все призывы к логике и благоразумию. Конечно, допинг — это зло. Но порой неоправданная борьба с ним выглядит еще печальнее и страшнее.

Что дальше?

Вердикт CAS можно обжаловать в Федеральном суде Швейцарии, который в случае выявления процессуальных нарушений отправит дело на пересмотр. Сам Устюгов говорил «СЭ», что готов пойти до конца.

«Думаю, мы в любом случае пойдем до самого конца и будем обжаловать несправедливость любыми возможными способами. Еще раз отмечу, что, если бы не влиятельные друзья, которые мне помогают в этом деле, можно было отчаяться. Работа адвокатов, экспертизы — это сотни тысяч долларов. Закончившему карьеру спортсмену в России без такой помощи просто не справиться, не удастся отстоять справедливость. От государства никакой помощи, к сожалению, не получил. Вообще, при подготовке к суду мне пришлось вникнуть в весь процесс падения российского спорта. ВАДА и МОК создали систему, при которой в случае ошибки защититься почти невозможно», — отмечал Евгений Устюгов.