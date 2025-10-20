Третьяков: «IBSF может снять с нас ограничения, а МОК не позволит выступить на Олимпиаде»

Олимпийских чемпион по бобслею Александр Третьяков прокомментировал то, что отстранение российских бобслеистов и скелетонистов от международных соревнований признано незаконным.

«Пока сложно представить, как это все будет выглядеть. Думаю, лучше дождаться комментариев международной федерации. Но пока неясны детали: сколько человек допустят, в каком статусе. Плюс давайте не забывать, что международная федерация может снять с нас ограничения, а МОК просто не позволит выступить на Олимпиаде. Собственно, меня так не пустили на Игры-2018, хотя я абсолютно по праву пробился туда. Там просто могут сказать: «Да, вы отобрались, но мы вам не рады». В любом случае это очень хорошее решение. Налицо серьезный прогресс. Теперь ждем дальнейших шагов от IBSF и МОК», — цитирует Третьякова RT.

Сегодня, 20 октября, стало известно, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.