Апелляционный комитет IBSF отклонил запрос о немедленном допуске россиян

Апелляционный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске российских спортсменов, сообщает пресс-служба организации.

«Апелляционный трибунал IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске ее спортсменов к участию в любых соревнованиях IBSF. Исполнительный комитет IBSF проведет заседание завтра, 21 октября, для анализа распоряжения и обсуждения дальнейших шагов», — говорится в сообщении.

20 октября стало известно, что Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным предыдущее решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.