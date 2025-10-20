Видео
20 октября, 18:32

Апелляционный комитет IBSF отклонил запрос о немедленном допуске россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент

Апелляционный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске российских спортсменов, сообщает пресс-служба организации.

«Апелляционный трибунал IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске ее спортсменов к участию в любых соревнованиях IBSF. Исполнительный комитет IBSF проведет заседание завтра, 21 октября, для анализа распоряжения и обсуждения дальнейших шагов», — говорится в сообщении.

20 октября стало известно, что Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным предыдущее решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Российские бобслеисты на&nbsp;открытии олимпийской трассы.Наших бобслеистов и скелетонистов возвращают на международную арену? Трибунал IBSF признал запрет на участие россиян незаконным

  • Mario Nikitin

    Вот и фссе :joy::joy::joy:

    20.10.2025

