Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие россиян в международных соревнованиях

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщает министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев. «Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал Дегтярев в своем Telegram-канал. Министр также заявил, что была подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Liechtenstein Air Force «Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал Дегтярев в своем Telegram-канал. Но есть нюанс: Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов также подтвердил возвращение наших спортсменов на соревнования. В разговоре с «СЭ» он сообщил, что после положительного решения апелляционного трибунала IBSF уже готовятся списки россиян для подачи на нейтральный статус. Поняли, да? Через суд добились разрешения белой тряпки, которую обязали использовать три года назад. 20.10.2025

Робин из Локсли "Фактически это означает..." что суд признал несоответствие решения о недопуске с уставом IBSF. Какие проблемы ? Щас внесут поправки в устав. 20.10.2025

Porco Rosso Чтобы не удивляться подобным заявлениям, нужно иметь неинвалидную голову. Решение принято только 19 октября, еще ее успели опубликовать. 20.10.2025

Бустег толку-то, это решение не обязательное к исполнению 20.10.2025

ОстроV Zаячий Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих____ Ага, сейчас просто Трибунал этот расформируют и всё закончится. 20.10.2025

Бен Ричардс В каких турнирах уже участвует Россия при Дегтяреве? Подчеркиваю, не нейтральные российские спортсмены от себя, а страна, с флагом и гимном. Огласите весь список, пожалуйста. 20.10.2025

ну,признали они и,что? логично бы было вкатить им иск на возмещение ущерба. морального и материального. и желательно в шестизначных цифрах 20.10.2025

Бен Ричардс "Фактически это значает" по мнению Дегтярева. А практически что последует? Сообщение в РИА Новости от (внимание, дата) 15.07.22: "МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Делегаты конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) проголосовали за изменения в уставе организации, позволяющие приостанавливать членство национальных федераций. Ранее в пятницу делегаты конгресса IBSF проголосовали за отстранение российских спортсменов от участия во всех соревнованиях под эгидой IBSF. Исполком IBSF 2 марта 2022 года принял решение о временном приостановлении членства Федерации бобслея России, вердикт был вынесен в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета на фоне ситуации на Украине. Атлеты были лишены права выступать на соревнованиях под эгидой IBSF. Федерации бобслея России оспорила это решение в апелляционном трибунале IBSF. В июне санкции с национальной федерации были сняты." Ну и? Эта история с трибуналом длится уже три года. 20.10.2025

protch Я, конечно, верю Мойше Дегтяреву больше, чем самому себе, но несколько удивляет, что на сайте Апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) нет ни слова об этом решении. Возможно, ему о нем рассказал уборщик туалета на третьем этаже трибунала? Хотелось бы, чтобы Мойша давал какие-то валидные ссылки. 20.10.2025

blue-white! Может уже и Дюков начнёт работать, а не басни рассказывать?! 20.10.2025

ЧикиБегиристайн При Дегтяреве мы уже участвуем в турнирах, а в тех, где не допускают, выигрываем в судах. Вот что значит реальная работа. А не все эти дешевые вопли, которые уже стоили нам профуканной олимпиады в том году. 20.10.2025

Алексей Гусев Ну они допустят, а потом просто не дадут визы и все. 20.10.2025

фанат А можно полностью текст решения выложить, а не ком человека из неоткуда, 20.10.2025

