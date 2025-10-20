Видео
Бобслей

Милан-2026

20 октября, 11:11

Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие россиян в международных соревнованиях

Сергей Ярошенко
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение Конгресса IBSF о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщает министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал Дегтярев в своем Telegram-канал.

Министр также заявил, что была подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

51

  • Топотун

    Want to kick your ass !

    20.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Хочешь кисс май асс?

    20.10.2025

  • Mark Kaminer

    Ух ты..такой бабуин и при этом 7 родителей сразу...6 шимпанзе одновременно в мамку кончали?

    20.10.2025

  • Бен Ричардс

    Ответ засчитан. Значит нигде, как и раньше. «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» Сообщаю, что и до Дегтярева российские спортсмены УЖЕ участвовали в международных соревнованиях, как и и сейчас в статусе "нейтральных спортсменов".

    20.10.2025

  • Lyudmila Sintsova

    Рано пташечка запела....

    20.10.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Ни у кого нет проблемы с идентификацией российских спортсменов и без флага и гимна. Все наши болельщики радуются их успехам. Не радуются только любители искать повсюду "унижения" и вопить, очень полезные занятия.

    20.10.2025

  • Archon

    Тогда и медали верните!!! Олимпийские.. Например Алексею Воеводе...А то замордовали мужика...

    20.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ты назвал Миронова, Ширвиндта и Державина не пойми кем, паскудник?!

    20.10.2025

  • Топотун

    Леша, Ванька сказал, что тебя тоже послал.

    20.10.2025

  • Топотун

    А просто в попу ?

    20.10.2025

  • Liechtenstein Air Force

    «Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года. Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях», — написал Дегтярев в своем Telegram-канал. Но есть нюанс: Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов также подтвердил возвращение наших спортсменов на соревнования. В разговоре с «СЭ» он сообщил, что после положительного решения апелляционного трибунала IBSF уже готовятся списки россиян для подачи на нейтральный статус. Поняли, да? Через суд добились разрешения белой тряпки, которую обязали использовать три года назад.

    20.10.2025

  • Топотун

    Протос, а ты бы дал ?

    20.10.2025

  • Топотун

    Ушастый, кончай иногентов цитировать !

    20.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Жаль, что тронулся не лёд...

    20.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Надо 33. По былине. Тогда наш Илья Муромец и порешает.

    20.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Лишний раз убеждаюсь, как прав был старина Байрон, который говорил: "О, женщины! Ничтожество - вам имя!" - Это, кстати, говорил Шекспир. - Шелли. - Шекспир, Харрис. - Ну, сказал и сказал..."

    20.10.2025

  • За спорт!

    Самый гуманный трибунал в мире...

    20.10.2025

  • protch

    Как ты, дружок, полагаешь, к морковкину заговению его успеют опубликовать?

    20.10.2025

  • Фирсыч

    Ярошенко! Третьяков чемпион ОИ по скелетону, а не по бобслею. Это два разных вида спорта.

    20.10.2025

  • Робин из Локсли

    "Фактически это означает..." что суд признал несоответствие решения о недопуске с уставом IBSF. Какие проблемы ? Щас внесут поправки в устав.

    20.10.2025

  • Porco Rosso

    Чтобы не удивляться подобным заявлениям, нужно иметь неинвалидную голову. Решение принято только 19 октября, еще ее успели опубликовать.

    20.10.2025

  • Бустег

    ну так не зря он в бассейне с жириком плескался

    20.10.2025

  • Бустег

    толку-то, это решение не обязательное к исполнению

    20.10.2025

  • За спорт!

    Понять, простить, не расстрелять.

    20.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Надеемся, что решение по нашим бобслеистам станет прецедентом и для всех остальных международных федераций, не допускающих____ Ага, сейчас просто Трибунал этот расформируют и всё закончится.

    20.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Нет. И Игги Попу тоже не люблю.

    20.10.2025

  • blue-white!

    Юрий Бенедиктович, не жалеете вы себя, всё о народе думаете...

    20.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    вряд ли. у них с Митрофанушкой концепция коридорной дипломатии и мистических откровений, по ней они, стоя в коридорах и сидя в саунах, приближают успех русского футбола.

    20.10.2025

  • Топотун

    Дуб, ты любишь Дэвид Боуи ?

    20.10.2025

  • Бен Ричардс

    В каких турнирах уже участвует Россия при Дегтяреве? Подчеркиваю, не нейтральные российские спортсмены от себя, а страна, с флагом и гимном. Огласите весь список, пожалуйста.

    20.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Стинг гэй. Слушай лучше Иудас Призд, Хелфорд тоже гэй, но гэй брутальный.

    20.10.2025

  • protch

    « Фактически это значает» За столом семья - папа, мама, сын и дочь. Папа спрашивает у жены: — Ты бы дала соседу за миллион долларов? — За миллион? Ну, за миллион дала бы. Повторяет вопрос дочери. Та отвечает: — Конечно дала бы. Папа сыну: — Вот видишь, теоретически мы миллионеры, а по факту живем с бл***ми.

    20.10.2025

  • ну,признали они и,что? логично бы было вкатить им иск на возмещение ущерба. морального и материального. и желательно в шестизначных цифрах

    20.10.2025

  • _Mike N_

    Молодец министр - порешал в бане вопросы с бобслеистами ! :laughing::laughing::laughing:

    20.10.2025

  • Топотун

    На патефоне надета пластинка, Топа сидит и слушает Стинга !

    20.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Вата считает Топу жалким шабесгоем и не читает его инфокакашки.

    20.10.2025

  • Бен Ричардс

    "Фактически это значает" по мнению Дегтярева. А практически что последует? Сообщение в РИА Новости от (внимание, дата) 15.07.22: "МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Делегаты конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) проголосовали за изменения в уставе организации, позволяющие приостанавливать членство национальных федераций. Ранее в пятницу делегаты конгресса IBSF проголосовали за отстранение российских спортсменов от участия во всех соревнованиях под эгидой IBSF. Исполком IBSF 2 марта 2022 года принял решение о временном приостановлении членства Федерации бобслея России, вердикт был вынесен в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета на фоне ситуации на Украине. Атлеты были лишены права выступать на соревнованиях под эгидой IBSF. Федерации бобслея России оспорила это решение в апелляционном трибунале IBSF. В июне санкции с национальной федерации были сняты." Ну и? Эта история с трибуналом длится уже три года.

    20.10.2025

  • Топотун

    Я ему тож верю, человек работает, все в курсе !

    20.10.2025

  • Топотун

    Опять дурят вату. Бабслея и скелетона и усё !

    20.10.2025

  • protch

    Я, конечно, верю Мойше Дегтяреву больше, чем самому себе, но несколько удивляет, что на сайте Апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) нет ни слова об этом решении. Возможно, ему о нем рассказал уборщик туалета на третьем этаже трибунала? Хотелось бы, чтобы Мойша давал какие-то валидные ссылки.

    20.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    На 12:30 7-ми житопантеровским сидорам эта новость не понравилась. Азохн вей.

    20.10.2025

  • blue-white!

    Может уже и Дюков начнёт работать, а не басни рассказывать?!

    20.10.2025

  • ЧикиБегиристайн

    При Дегтяреве мы уже участвуем в турнирах, а в тех, где не допускают, выигрываем в судах. Вот что значит реальная работа. А не все эти дешевые вопли, которые уже стоили нам профуканной олимпиады в том году.

    20.10.2025

  • andy1962

    Не станет.

    20.10.2025

  • Алексей Гусев

    Ну они допустят, а потом просто не дадут визы и все.

    20.10.2025

  • фанат

    А можно полностью текст решения выложить, а не ком человека из неоткуда,

    20.10.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    Рука Дони, Дони помирит всех

    20.10.2025

  • dedpihto59

    Неожиданно, но радует:thumbsup::bangbang:?

    20.10.2025

  • Николай Шибаев

    Вот это поворот...

    20.10.2025

  • За спорт!

    Справедливо.

    20.10.2025

  • Valery Petrukhin

    "Лёд тронулся, господа присяжные!"

    20.10.2025

    Михаил Дегтярев
    бобслей
    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
    33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
    Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
    Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
    Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
    Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
