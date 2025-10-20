Колобков — о решении апелляционного трибунала IBSF: «Думаю, это только начало»

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион Павел Колобков высказался о решении апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по допуску российских спортсменов, который признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в соревнованиях.

«Решение СAS по настольному теннису создало хороший прецедент и послужило примером для других. Федерация бобслея России достаточно авторитетна, серьезная работа нашей федерации принесла плоды. Думаю, это только начало, можно ждать подобных решений и в других видах спорта», — цитирует Колобкова «ВсеПроСпорт».

12 сентября на конгрессе IBSF в Милане организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.