Губерниев — о решении трибунала IBSF: «Это хороший признак, но глобально пока ничего не изменится»

Известный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» признание незаконным решения конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.



«Тенденция есть. Посмотрим, сможет ли она воплотиться в конкретные шаги. С моей точки зрения, до конкретных шагов еще должно пройти время. Это хороший признак, но глобально пока ничего не изменится. Половина европейских стран нас не пустит к себе на соревнования. Еще далеко до решения вопроса. Поэтому это важное событие, но этого недостаточно», — сказал Губерниев «СЭ».



20 октября министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.