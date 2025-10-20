Васильев — о решении апелляционного трибунала IBSF: «Также можно подать в суд на руководство международных федераций»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее трибунал признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных турнирах.

«Также можно подать в суд на руководство международных федераций, которые незаконно отстраняли россиян от соревнований, чтобы они лично ответили деньгами. Недопуском наших спортсменов они нарушали права человека. Это серьезные иски, которые могут попортить кровь тем, кто принимал русофобские решения», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

12 сентября на конгрессе IBSF в Милане организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.