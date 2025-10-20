Видео
20 октября, 15:41

Васильев — о решении апелляционного трибунала IBSF: «Также можно подать в суд на руководство международных федераций»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее трибунал признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных турнирах.

«Также можно подать в суд на руководство международных федераций, которые незаконно отстраняли россиян от соревнований, чтобы они лично ответили деньгами. Недопуском наших спортсменов они нарушали права человека. Это серьезные иски, которые могут попортить кровь тем, кто принимал русофобские решения», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

12 сентября на конгрессе IBSF в Милане организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.

Источник: «ВсеПроСпорт»
3

  Фирсыч

    А ведь в прошлом году Васильев орал, без флага и гимна не пойдём! Гейропа нам не нужна и т.д. Вот что Дегтярёв животворящий делает! Даже и Вяльбе уже не хочет на Лондон бомбу бросать!

    20.10.2025

  Дмитрий Ушкачев

    "Я буду жаловаться послу! Чрезвычайному и полномочному! - Жалуйтесь обоим..."

    20.10.2025

  AnTaras

    Как же ему хочется в депутаты:grinning:

    20.10.2025

    Дмитрий Васильев (биатлон)
    бобслей
