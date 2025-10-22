IBSF определится с действиями по вопросу допуска россиян в ближайшие дни

В Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) рассказали, когда разработают дальнейшие шаги по вопросу допуска россиян.

«Исполнительный комитет IBSF обсудил решение апелляционного трибунала организации и выполнение критериев МОК, установленных трибуналом. Дальнейшие шаги будут разработаны в ближайшие дни», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

12 сентября IBSF во время конгресса в Милане не одобрила возвращение российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. 20 октября министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса.