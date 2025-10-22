Видео
22 октября, 08:51

IBSF определится с действиями по вопросу допуска россиян в ближайшие дни

Сергей Ярошенко

В Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) рассказали, когда разработают дальнейшие шаги по вопросу допуска россиян.

«Исполнительный комитет IBSF обсудил решение апелляционного трибунала организации и выполнение критериев МОК, установленных трибуналом. Дальнейшие шаги будут разработаны в ближайшие дни», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Исполком IBSF обсудит вопрос допуска россиян 21&nbsp;октября.Октябрьский переворот в бобслее и скелетоне. Международной федерации придется допускать россиян после судов?

12 сентября IBSF во время конгресса в Милане не одобрила возвращение российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. 20 октября министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса.

Источник: ТАСС
  • _Mike N_

    если у бобслеистов обнаружатся "гвардейцы", вроде Большунова, то их ждет судьба российских лыжников - пролет мимо Олимпиады !

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    бобслей
