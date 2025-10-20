Исполком IBSF 21 октября обсудит вопрос допуска россиян

20 октября, 17:11
Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, когда в Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) будет обсуждаться вопрос допуска российских спортсменов.
«Завтра будет исполком IBSF. Там примут решение касательно решения трибунала. Они будут решать, каким образом что делать. Будут смотреть, какие критерии выставлять, какие документы нам подавать», — цитирует Пегова ТАСС.
20 октября стало известно, что Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным предыдущее решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
Робин из Локсли
Между -"признал незаконным ..." и признал несоответствующим внутреннему уставу IBSF, разница примерно такая же как между геологией и гинекологией. Завтра кого то пошлют босыми ногами по росе а виноваты будут западные русофобы, не выполняющие решения собственных судов.
20.10.2025