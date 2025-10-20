Исполком IBSF 21 октября обсудит вопрос допуска россиян

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, когда в Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) будет обсуждаться вопрос допуска российских спортсменов.

«Завтра будет исполком IBSF. Там примут решение касательно решения трибунала. Они будут решать, каким образом что делать. Будут смотреть, какие критерии выставлять, какие документы нам подавать», — цитирует Пегова ТАСС.

20 октября стало известно, что Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным предыдущее решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.