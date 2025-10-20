Свищев — о решении трибунала IBSF: «Это шаг вперед для возвращения на международные соревнования»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал признание незаконным решение конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Это решение будет шагом вперед для возвращения на международные соревнования. Теперь важен прецедент, чтобы одна из международных федераций сделала шаги по допуску наших спортсменов. Тогда и остальные будут совершать подобные шаги смелее и чаще. Пока можем наблюдать за реакцией со стороны международных федераций. Но юридическая работа ведется, это важно», — цитирует Свищева ТАСС.

20 октября, министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.