Тарасова отреагировала на решение трибунала IBSF о незаконности отстранения российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по допуску российских спортсменов, который признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия атлетов из России в соревнованиях.

«Молодец, занимается наш министр, занимаются люди, которые должны этим заниматься. Я очень и очень рада. Я бы еще больше была рада, если бы всех допустили или хотя бы наших фигуристов в парах и танцах. В парном мы можем выигрывать, на пьедестал-то точно попали бы. Мы должны были выступать большой командой, но вот отстранили непонятно почему. Всю жизнь спортсмены идут к Олимпиаде, но из-за людей, принимающих такие решение, они не попадают на нее. Это полное беззаконие», — цитирует Тарасову ТАСС.

12 сентября на конгрессе IBSF в Милане организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.