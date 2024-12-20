Волочкова: «Запад принимал спортсменов из России, а теперь говорит не поднимать российский флаг. Это проституция!»

Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» высказалась об условиях допуска российских фигуристов до международных соревнований.

«Это однозначная победа России во всем. Сила и мощь нашего государства! Наша страна всегда была велика в сферах культуры и спорта. Политики запада это понимают. Низость с их стороны! У них нет такого уровня спортсменов, таких артистов. Они принимали к себе спортсменов из России, которые решили представлять интересы других стран. А теперь говорят не поднимать российский флаг? Это проституция!» — сказала Волочкова «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.