Волочкова: «Запад принимал спортсменов из России, а теперь говорит не поднимать российский флаг. Это проституция!»

Сегодня, 14:35
Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» высказалась об условиях допуска российских фигуристов до международных соревнований.
«Это однозначная победа России во всем. Сила и мощь нашего государства! Наша страна всегда была велика в сферах культуры и спорта. Политики запада это понимают. Низость с их стороны! У них нет такого уровня спортсменов, таких артистов. Они принимали к себе спортсменов из России, которые решили представлять интересы других стран. А теперь говорят не поднимать российский флаг? Это проституция!» — сказала Волочкова «СЭ».
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.