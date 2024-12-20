Волочкова о допуске фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026: «Вы запретили нам поднять флаг, а он у нас в сердце!»

Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» обратилась к российским фигуристами после решения о допуске до международных соревнований.

«Хочу посоветовать нашим добрыми людям — выходите на катки, вы потрясающие люди. Вы показываете своим примером, как достигать победы. Побеждайте, берите флаг с собой, выходите с ним, заворачивайтесь в него! И никто не сможет запретить, это останется в истории! Это показатель чести и достоинства наших спортсменов. Вы запретили поднять нам флаг, а он у нас в сердце! Российские спортсмены благодарны стране, их здесь учат, обучают, они настоящие профессионалы», — сказала Волочкова «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.