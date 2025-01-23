Бестемьянова считает, что решение о допуске российских фигуристов не изменится

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила уверенность, что никакие заявления против допуска российских фигуристов на квалификационный турнир к Олимпиаде 2026 года не изменят это решение.

«Международная федерация принимала решение о допуске российских фигуристов совместно с нашей федерацией. Поэтому сомневаюсь, что какие-то люди смогут помешать российским фигуристам выступить в отборе. Никакие Колесники не смогут поставить нам палки в колеса», — цитирует Бестемьянову «ВсеПроСпорт».

Ранее украинский фигурист Вадим Колесник потребовал не допускать россиян на Олимпийские игры.