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Сегодня, 00:00

Бывший президент «Самбо-70» назвал издевательскими условия допуска ISU для россиян

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал допуск российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до участия в квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«То, что допускать будут, было ясно как сон. Но сами условия — просто какое-то издевательство. Решают там у себя в объединенном кружке в самых разных видах деятельности. Но мы все равно прорвемся. Как сказал наш президент, победа будет за нами», — сказал Лайшев «ВсеПроСпорт».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал соответствующий релиз, в котором сообщил о допуске россиян в нейтральном статусе.

Источник: ВсеПроСпорт
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