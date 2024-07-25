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Пекин-2022

Сегодня, 16:13

CAS отклонил апелляции россиян на лишение золота командного турнира Олимпиады-2022

Руслан Минаев
Фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения Меджународного союза конькобежцев (ISU) сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российской команды на решение ISU о перераспределении медалей.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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