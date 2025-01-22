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Сегодня, 17:33

Чайковская — о российских участниках отборочного турнира Олимпиады-2026: «Ничего еще не решили»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская в комментарии для «СЭ» опровергла информацию, что ФФККР уже решила, какие фигуристы будут рекомендованы для участия в отборочном турнире Олимпиады-2026 в трех из четырех видов.

«У меня никакой информации нет, ничего еще не решили. Лучше обратитесь по этому вопрос в пресс-службу ФФККР, там все скажут», — сказал Чайковская «СЭ».

Ранее, в среду, «Матч ТВ» сообщил, что на олимпийский квалификационный турнир планируется отправить Александру Степанову и Ивана Букина (танцы), в соревнованиях спортивных пар должны выступить Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в женском одиночном катании — Аделия Петросян. Все перечисленные спортсмены одержали победу в своих видах на декабрьском чемпионате России в Омске.

Решение по кандидату у мужчин будет принято по итогам финала «Гран-при России» в Красноярске.

Фигурное катание
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