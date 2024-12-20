Фигурист Чиризано — о решении ISU допустить россиян к квалификации Игр-2026: «Здорово, что есть подвижки в этом вопросе»

Фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду в паре с Елизаветой Пасечник, прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийские игры 2026 года.

«Здорово, что есть продвижение в этом вопросе. Это не может не радовать», — заявил Чиризано после проката на чемпионате России в Омске.

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.