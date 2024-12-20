Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 16:12

Козловский о решении ISU допустить россиян к отбору на Олимпиаду: «Назвать его справедливым не могу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

«Это положительная динамика, наступает оттепель, — начал Козловский. — Но назвать это решение в полной мере справедливым я не могу. Да, у нас сейчас не самые лидирующие позиции в плане отбора на Пекин. Надо понимать: даже в условиях данной возможности за бортом останутся ребята, которые заслуживают быть на Олимпиаде. Если вспомнить прошлые Олимпиады, то Олимпийская чемпионка Аня Щербакова на России была третьей. Пара Тарасова/Морозова — тоже были третьими. Все сводится к праву одного спортсмена поехать от одной сборной. Это не в полной мере честно по отношению ко всем нам. Сложилось так, как сложилась. Надеюсь, атлеты, которые получат право поехать на Олимпиаду, сделают все возможное, что отстранение России — несправедливое, поскольку отстранили сильнейших. Я искренне верю, что наши атлеты смогут бороться за первое место как минимум в двух видах — парном катании и женском катании. Искренне хочу, чтобы в этих видах первое место было за нами».

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина. ДАААААААААА! Наших спортсменов начали допускать к зимней Олимпиаде

1
Дмитрий Козловский
Читайте также
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Сегодня
Вчера
Неделя