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Сегодня, 13:25

Дюамель назвала допуск российских фигуристов до олимпийской квалификации справедливым решением

Олимпийская чемпионка Дюамель назвала допуск фигуристов из России справедливым
Владислав Маслов
Корреспондент
Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Меган Дюамель
Меган Дюамель.
Фото Getty Images
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Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Меган Дюамель прокомментировала решение ISU допустить россиян до квалификации на Олимпийские игры-2026.

«Я ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска — и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение. Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает. Однако ISU своими правилами допуска затруднил российским спортсменам участие в соревнованиях», — цитирует канадку «ВсеПроСпорт».

Ранее международная федерация объявила о допуске российских фигуристов и конькобежцев при условии получения нейтрального статуса. Также в каждом виде программы фигурного катания смогут выступить только один спортсмен или пара.

Россияне были отстранены от участия в соревнованиях ISU с 2022 года.

Анна Щербакова на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. «Первый пункт на пути к восстановлению их прав». На Украине возмущены допуском российских фигуристов до отбора на Олимпиаду-2026
Источник: ВсеПроСпорт
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Фигурное катание
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
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