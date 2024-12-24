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Олимпиада

Сегодня, 10:38

Дюамель назвала критерии допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду справедливыми

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Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию канадка Меган Дюамель назвала справедливыми установленные Международным союзом конькобежцев (ISU) критерии отбора российских фигуристов на квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2026 года, отметив, что они довольно обширны.

«Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы. Надо отметить, что критерии отбора довольно обширны», — цитирует Дюамель РИА.

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20 декабря ISU принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.

В мае 2024 года Дюамель призывала ISU препятствовать переходам российских фигуристов в другие сборные, если они не тренируются в соответствующих странах.

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Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будут четвертые Игры, проводимые в Италии, и первые, в Милане.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
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